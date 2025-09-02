Grêmio oficializa contratação de lateral-esquerdo do CSA

Enzo chamou atenção do Grêmio na Copa do Brasil. Allan Max / CSA / Divulgação

O Grêmio tem um novo reforço para a lateral esquerda. Trata-se de Enzo, de 23 anos, que estava no CSA e chega ao Tricolor com contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro de 2025. Ao fim do período, O Tricolor terá opção de compra dos direitos econômicos ou prorrogação do empréstimo.

Com 1,80m, o jogador chamou a atenção da direção gremista quando o CSA eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Enzo foi titular nos dois confrontos que garantiram a classificação histórica da equipe alagoana no torneio.

Segundo o comunicado do Grêmio, "Enzo chega a Porto Alegre como uma aposta para a sequência do Campeonato Brasileiro e será observado na rotina do CT Luiz Carvalho com vistas à próxima temporada".

Além da chegada de Enzo, o Grêmio também negocia a contratação do meia-atacante Willian, de 37 anos, que está livre no mercado após encerrar vínculo com o Fulham, da Inglaterra, no fim da última temporada europeia.