Grêmio contrata atacante do Panamá para as categorias de base

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do atacante panamenho Ryan Gomez, de 19 anos. Ele chega ao Tricolor por empréstimo até o fim da temporada de 2026.
Ryan já teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pela categoria sub-20 gremista.
Antes de chegar a Porto Alegre, o atacante defendia o Independiente, da primeira divisão do Panamá.
Ryan foi descoberto pelo Núcleo de Captação do Grêmio no país caribenho e contratado pelo clube. O jogador está convocado pela equipe sub-20 panamenha para a disputa da Copa do Mundo da categoria.
