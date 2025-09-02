Grêmio contrata atacante do Panamá para as categorias de base

Atacante tem 19 anos. Divulgação / GRÊMIO FBPA

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do atacante panamenho Ryan Gomez, de 19 anos. Ele chega ao Tricolor por empréstimo até o fim da temporada de 2026.

Ryan já teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pela categoria sub-20 gremista.

Antes de chegar a Porto Alegre, o atacante defendia o Independiente, da primeira divisão do Panamá.

Ryan foi descoberto pelo Núcleo de Captação do Grêmio no país caribenho e contratado pelo clube. O jogador está convocado pela equipe sub-20 panamenha para a disputa da Copa do Mundo da categoria.