Grêmio confirma que Braithwaite sofreu ruptura do tendão de Aquiles

O Grêmio confirmou na noite deste sábado (13), após a derrota para o Mirassol, uma grave lesão de Braithwaite. O dinamarquês sofreu ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda. O clube informou que o atleta passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias.
Com isso, o atacante não estará disponível para o Gre-Nal do próximo domingo (31). Outro desfalque será Kannemann, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo deste sábado.
O dinamarquês sentiu a lesão no começo do segundo tempo ao tentar driblar Jemmes, que bloqueou a tentativa e ficou com a bola. O atleta saiu de campo na maca, sendo substituído por André Henrique.
Na coletiva de imprensa após a partida, antes da confirmação da lesão, Mano Menezes falou brevemente sobre a situação do jogador:
— Me parece, a primeira impressão, é que temos uma lesão grave para final de temporada toda (fora de jogo).
Confira a nota divulgada pelo Grêmio
O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atacante Martin Braithwaite sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles na perna esquerda, durante o segundo tempo do último jogo pelo Campeonato Brasileiro.
O atleta irá passar por procedimento cirúrgico nos próximos dias.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.