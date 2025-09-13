Grêmio confirma que Braithwaite sofreu ruptura do tendão de Aquiles

Dinamarquês Braithwaite saiu de campo na maca. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio confirmou na noite deste sábado (13), após a derrota para o Mirassol, uma grave lesão de Braithwaite. O dinamarquês sofreu ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda. O clube informou que o atleta passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias.

Com isso, o atacante não estará disponível para o Gre-Nal do próximo domingo (31). Outro desfalque será Kannemann, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo deste sábado.

O dinamarquês sentiu a lesão no começo do segundo tempo ao tentar driblar Jemmes, que bloqueou a tentativa e ficou com a bola. O atleta saiu de campo na maca, sendo substituído por André Henrique.

Na coletiva de imprensa após a partida, antes da confirmação da lesão, Mano Menezes falou brevemente sobre a situação do jogador:

— Me parece, a primeira impressão, é que temos uma lesão grave para final de temporada toda (fora de jogo).

Confira a nota divulgada pelo Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atacante Martin Braithwaite sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles na perna esquerda, durante o segundo tempo do último jogo pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta irá passar por procedimento cirúrgico nos próximos dias.







