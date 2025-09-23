Grêmio confirma lesão de Carlos Vinícius; confira detalhes

Carlos Vinícius pode perder algumas semanas. André Ávila / Agencia RBS

O atacante Carlos Vinícius sofreu lesão muscular na região posterior da coxa esquerda no Gre-Nal 448, no final de semana. O jogador foi submetido a exames de imagem que confirmaram um edema no bíceps femoral da coxa.

O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia e será reavaliado semanalmente pelo Grêmio. O tempo de retorno não foi estimado, porém, já que isso depende do grau da lesão.

Como não foi lesão grave, a tendência é de que Carlos Vinícius fique de fora de duas a seis semanas. O atacante tinha sentido desconforto antes do jogo contra o Mirassol, quando foi poupado. Depois da partida com os paulistas, ele passou toda a semana sendo preparado para o Gre-Nal.

O Tricolor entre em campo novamente nesta quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena, contra o Botafogo.