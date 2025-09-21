Grêmio confirma estreantes para o Gre-Nal 448; veja os relacionados

O Grêmio divulgou no início da tarde deste domingo (21) os relacionados para o Gre-Nal 448. A lista, anunciada cerca de cinco horas antes do confronto, conta com a presença de estreantes no clássico: Carlos Vinícius, Marcos Rocha e Willian.
O trio esteve fora do último jogo, na derrota para o Mirassol, e deve começar entre os titulares no duelo no Beira-Rio. Quem também pode estrear em Gre-Nal é Noriega, destaque gremista nos últimos jogos.
Outro reforço do meio da temporada, mas já conhecedor do clássico, Arthur também está entre os 24 relacionados.
Assim como nas duas partidas anteriores, Amuzu não foi chamado por Mano Menezes.
O provável Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur; Pavon, Edenilson, Willian; Carlos Vinicius. O Gre-Nal 448 ocorre às 17h30min, no Estádio Beira-Rio.
Confira a lista completa
- Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi;
- Laterais: Lucas Esteves, João Pedro, Marcos Rocha e Marlon;
- Zagueiros: Gustavo Martins, Viery e Wagner Leonardo;
- Volantes: Arthur, Cuéllar, Dodi, Edenilson, Alex Santana e Noriega
- Meia: Cristaldo e Willian;
- Atacantes: Alysson, André Henrique, Aravena, Carlos Vinícius, Cristian Olivera, Gabriel Mec e Pavon.
Por dentro do Gre-Nal
