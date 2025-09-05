Grêmio confirma contratação do meia-atacante Willian

Revelado pelo Corinthians, o meia-atacante Willian é o novo reforço do Grêmio. O jogador de 37 anos, que estava sem contrato desde julho, quando deixou o Fulham, assinou com o Tricolor até o final de 2026.
"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa à sua torcida que alcançou um acordo com o meia-atacante Willian para reforçar a equipe. Ele chegou a Porto Alegre, fez exames médicos e assinou contrato visando à disputa do Campeonato Brasileiro 2025 e da temporada 2026", anunciou o Grêmio.
Revelado pelo Corinthians, Willian tem passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Arsenal, mas viveu seu auge no Chelsea, onde conquistou a Premier League duas vezes e a Liga Europa.
Passagem pela Seleção
Pela Seleção Brasileira, Willian disputou as Copas de 2014 e 2018, no Brasil e Rússia, respectivamente, além de ser campeão da Copa América 2019. Foram 70 partidas disputadas pela Seleção, com 9 gols marcados.
Ficha Técnica
Nome: Willian Borges da Silva;
Nascimento: 09/08/1988;
Naturalidade: Ribeirão Pires (SP);
Clubes: Corinthians, Shakhtar Donetsk/UCR, Anzhi/RUS, Chelsea/ING, Arsenal/ING, Fulham/ING e Olympiacos/GRE;
Títulos: Copa da Uefa (2008-09), Campeonato Ucraniano (2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-13), Copa da Ucrânia (2007-08, 2010-11, 2011-12 e 2012-13), Supertaça da Ucrânia (2008-09 e 2010-11), Campeonato Inglês (2014-15 e 2016-17), Taça da Liga Inglesa (2015), Taça da Inglaterra (2018), Liga Europa (2018) e Copa América (2019).