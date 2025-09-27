Grêmio confirma ampliação de contrato com atacante

Alysson foi promovido de forma definitiva ao elenco profissional do Grêmio neste ano. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio anunciou, na tarde deste sábado (27), a renovação de contrato com o atacante Alysson. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador de 19 anos firmou novo vínculo com o Tricolor até dezembro de 2029.

O contrato anterior de Alysson Edward com o Grêmio tinha validade até dezembro de 2028. A ampliação garante ao atleta valorização salarial e aumento na multa rescisória, proporcionando ao clube maior segurança diante de possíveis investidas do Exterior.

A ascensão de Alysson no time principal tem sido rápida. Em maio deste ano, ao completar 19 anos, o atacante foi promovido de forma definitiva ao elenco profissional. Desde então, soma 26 jogos disputados e dois gols marcados.