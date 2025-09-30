Grêmio busca vaga na semifinal do Brasileirão sub-17 contra o Bragantino; veja os destaques e onde assistir

Partida acontece em Atibaia, no interior de São Paulo. Angelo Pieretti / Grêmio

Nesta terça-feira (30), o Grêmio vai em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. E a missão será longe de casa: o Tricolor enfrenta o Bragantino, em jogo único, às 19h, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Para chegar até esta etapa da competição, o caminho foi longo. Mas foi um pouco facilitado graças a um ataque eficiente, e um dos artilheiros da competição.

O Tricolor foi o terceiro time que mais fez gols (44), empatado com o Atlético-MG, que encerrou a primeira fase em 6º. Só ficou atrás de Palmeiras (55) e Athletico-PR (50). Um dos destaques do time, o meia João Borne marcou 14 destes gols.

Como foi a campanha e o regulamento

O Grêmio chega às quartas de final com a quinta melhor campanha entre os 20 times. Na primeira fase, todos os times se enfrentaram em turno único, com os oito melhores avançando às quartas de final.

Assim, cada equipe disputou 19 partidas até a segunda fase. Como o Bragantino classificou em quarto, garantiu o direito de disputar a partida das quartas de final em casa.

O jogo da semifinal também será disputado em jogo único. Na decisão, as partidas acontecem em ida e volta.

Na última partida da primeira fase, o Grêmio ainda disputava a classificação. A confirmação matemática veio com vitória por 3 a 1 sobre o Santos, em Eldorado do Sul, na terça-feira passada (23). Os gols foram marcados por João Borne, Harlley e Lucca.

João Borne é destaque

Borne é, inclusive, um dos destaques do time na temporada. Ele tem 24 gols no ano, sendo 14 no Brasileirão (os outros 10 foram anotados no Gauchão da categoria).

O ataque, aliás, é um dos pontos fortes do time treinado por Ruimar Kunzel. Nas três principais competições (inclui ainda a Copa Sul sub-17), foram 102 gols marcados ao longo do ano.

O time tem média de idade de 16 anos, com um atleta com 15 anos de idade. Nesta categoria, o goleiro Gabriel Menegon e o atacante Benjamin somaram passagens na Seleção Brasileira Sub-17. Além deles, outros atletas têm convocações no currículo: o lateral-direito Vitor Ramon, o volante Danillo e o atacante Roger.

Os outros jogos

Os outros jogos são Palmeiras x Vasco (de onde sai o adversário de Grêmio ou Bragantino), Athletico-PR x Fluminense e Flamengo x Atlético-MG. Todos os jogos acontecem nesta terça-feira.

Onde assistir

O YouTube da Bragantino TV anuncia a transmissão da partida.