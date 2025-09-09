Grêmio apresenta Willian e Enzo; acompanhe ao vivo

Jogadores vão ser apresentados nesta terça. Arte / GZH

O meia-atacante Willian, 37 anos, e o lateral-esquerdo Enzo, de 23 anos, serão apresentados pelo Grêmio nesta terça-feira (9). A dupla foi contratada para reforçar o time de Mano Menezes para o restante do Brasileirão.

Veterano, Willian assinou contrato até o fim do ano que vem. Ele não atua desde maio, quando defendia o Fulham. Ele não marca um gol desde maio de 2024. Sua estreia está programada para o Gre-Nal, em 21 de setembro.

Enzo chega emprestado pelo CSA, que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Seu vínculo vai até o fim do ano.

Assista a apresentação ao vivo: