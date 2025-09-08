Grêmio aposta nos reforços para atingir o objetivo da direção no Brasileirão

Mano Menezes tenta corrigir problemas ofensivos do Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A partir desta segunda (8), o Grêmio terá 90 dias para decidir seu 2026. Serão 12 semanas para Mano Menezes levar o time em condições de alcançar seus objetivos até a última rodada do Brasileirão, marcada para 7 de dezembro.

A tarefa, no entanto, não pode esperar tanto para se concretizar. Será preciso começar essa arrancada a partir da próxima rodada. Pontuar contra o Mirassol na Arena neste próximo domingo é o primeiro passo para tornar essa recuperação dentro da competição possível.

Arthur está pronto

Mano terá um reforço de peso já a partir de agora. Preparado nas últimas semanas, Arthur fará sua estreia. O meio-campista ainda não terá a companhia de Willian no setor. O último contratado deve ser preparado para o clássico Gre-Nal do dia 21 de setembro.

De olho na tabela

O objetivo do departamento de futebol para o Brasileirão é o mesmo do início da competição. O clube projeta terminar entre os oito primeiros. Até o sexto lugar, sem a definição de mais vagas liberadas pelas campanhas de brasileiros na Libertadores e o resultado da Copa do Brasil, o caminho é disputar a principal competição das Américas no próximo ano.

Mirando o Mirassol

O próximo adversário é o alvo. O Mirassol, com 35 pontos e 58,3% de aproveitamento, é sexto lugar no momento. Se manter o aproveitamento atual, o time paulista terminaria o torneio com 66 pontos.

Para chegar aos 67 pontos e não depender de critérios de desempate, o Grêmio precisa somar 42 dos 51 pontos que tem a disputar. Seria necessária uma campanha de 82,3% de aproveitamento dos pontos, rendimento superior aos 74% do líder Flamengo.

Cálculos pela vaga

Especializado em cálculos futebolísticos, o Departamento de Matemática da UFMG indica uma probabilidade de 4,1% de o time de Mano Menezes terminar o Brasileirão entre os seis primeiros.

Do oitavo ao 12º lugar, o prêmio é disputar a Copa Sul-Americana no próximo ano. Com um jogo a menos que o Corinthians, atual último time que se classificaria, o Grêmio tem 47,3% de chances de conquistar a vaga de acordo com as projeções da UFMG.

Depois do empate com o Flamengo, Mano pregou um discurso cauteloso. O técnico citou exemplos em seus trabalhos de situação em que suas equipes começavam a dar sinais de recuperação, mas voltavam a apresentar irregularidades quando miravam objetivos maiores.