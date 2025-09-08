Grêmio anuncia saída de CEO

Márcio Ramos não é mais CEO do Grêmio. Bárbara Assmann / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou, na manhã desta segunda-feira (8), a saída do CEO Márcio Ramos do cargo. Segundo o clube, a decisão foi em comum acordo entre o profissional e a direção tricolor.

Ele estava na função desde dezembro de 2022. Formado em engenharia mecânica, chegou ao Grêmio após passagens por Grupo Gerdau, Claro Digital, Pepsico e entre outras empresas.

O clube informa que, durante os próximos meses, as atribuições que competiam a Márcio Ramos serão de responsabilidade da presidência, em conjunto com o Conselho de Administração.

O Grêmio também agradeceu os serviços prestados pelo profissional e desejou sucesso nos próximos desafios.

Confira o comunicado do Grêmio

O Grêmio comunica que o CEO Márcio Ramos deixa o cargo, em decisão tomada de comum acordo com a Direção do Clube.

Márcio exercia a função desde dezembro de 2022, período em que contribuiu de forma significativa para avanços na gestão do Grêmio.

Durante os próximos meses, as atribuições da posição de CEO serão conduzidas pela Presidência, em conjunto com os membros do Conselho de Administração.

O Clube agradece a dedicação, o empenho e as contribuições de Márcio Ramos ao longo destes quase três anos, e deseja pleno êxito em seus desafios profissionais futuros.

