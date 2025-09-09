Grêmio aguarda retornos de selecionáveis para quinta-feira

Noriega (D), do Peru, em partida contra o Uruguai. EITAN ABRAMOVICH / AFP / Divulgação

O técnico Mano Menezes vai poder contar com os jogadores selecionáveis a partir do treino de quinta-feira (11). Noriega, do Peru, Cristian Oliveira, do Uruguai, e Aravena, do Chile, chegam a Porto Alegre algumas horas antes da atividade, que será no turno da tarde.

Os três ainda representam os seus países nesta terça-feira (9). O chileno Aravena e o uruguaio Cristian Oliveira se encaram em Santiago, enquanto o Peru enfrenta o Paraguai, em Lima.

O treinador também poderá trabalhar com o trio na sexta (12). No sábado (13), o Tricolor recebe o Mirassol, na Arena, às 16h, e os três devem estar à disposição. Noriega e Oliveira como titulares, inclusive.