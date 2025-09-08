Grêmio abre semana de retomada do Brasileirão com treino físico

Atletas permaneceram na academia do CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira (8). Lucas Uebel / Gremio

Com treino físico, na academia do CT Luiz Carvalho, o Grêmio abriu a semana que marcará a retomada do Brasileirão, após a data Fifa.

O elenco foi dividido em dois grupos, realizando exercícios de força, potência, resistência e mobilidade. Apenas os goleiros foram ao gramado, onde trabalharam sob o comando do preparador Mateus Famer e do auxiliar Everson Pereira.

No próximo sábado (13), a partir das 16h, o Tricolor recebe o Mirassol, na Arena. Os ingressos começaram a ser comercializados na tarde desta segunda-feira (8).

O técnico Mano Menezes aguarda os retornos dos jogadores que foram convocados para a disputa das Eliminatórias. Na noite desta terça-feira (9), o chileno Aravena e o uruguaio Cristian Oliveira se enfrentam em Santiago, enquanto o Erick Noriega servirá à seleção peruana que recebe o Paraguai, em Lima.