Grêmio 3x1 Vitória: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Partida foi realizada na Arena, neste domingo (28). Jefferson Botega / Agencia RBS

Um resultado para afastar o jejum e o mau momento. O Grêmio superou o Vitória por 3 a 1 na manhã deste domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão, e voltou a vencer na Arena depois de cinco jogos. Com o resultado, o Tricolor pode terminar a rodada na oitava colocação.

André Henrique abriu o placar para o Grêmio no finalzinho do primeiro tempo. Logo na volta do intervalo, o Vitória empatou com gol de Aitor. A partir daí, Mano Menezes fez as substituições que garantiram a vitória.

Cristaldo e Amuzu entraram no lugar de Pavón e Edenilson. Com belo lançamento do camisa 10 e gol do belga, o Grêmio fez o 2 a 1. Na sequência, André Henrique saiu para a entrada de Aravena, que marcou o terceiro a partir de boa jogada de Amuzu.

Confira os gols e os melhores momentos de Grêmio 3x1 Vitória