Grêmio 1x1 Botafogo: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Times jogaram em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Renan Mattos / Agencia RBS

Foi nos últimos minutos que o Grêmio evitou uma derrota em casa, nesta quarta-feira (24). Em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, o clube empatou em 1 a 1 contra o Botafogo e subiu para a 11ª colocação, com 29 pontos.

Os dois gols saíram no segundo tempo. Com oito minutos, Cuiabano fez valer a Lei do Ex e marcou contra o antigo clube. O empate tricolor saiu no fim da partida, quando o juiz assinalou um pênalti. Tiago Volpi converteu e confirmou o empate.

O Grêmio volta a jogar neste domingo (28), às 11h, contra o Vitória, na Arena, pela 25ª rodada da competição.

Confira os melhores momentos de Grêmio 1x1 Botafogo