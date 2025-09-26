Golpistas que desviaram dinheiro de Kannemann e Gabigol são presos em Mato Grosso

Kannemann foi vítima de golpe. Renan Mattos / Agencia RBS

Onze pessoas foram presas em Mato Grosso, nesta sexta-feira (26), suspeitas de integrarem um grupo criminoso investigado por aplicar um golpe de R$ 250 mil em uma agência de cooperativa de Campo Grande (MS). De acordo com as investigações, essa mesma facção já aplicou um golpe milionário em jogadores de futebol do Brasileirão.

Além das prisões, que ocorreram durante a Operação Euterpe, cumprida pela Polícia Civil do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra os investigados.

O grupo responsável por orquestrar o crime também é investigado pelos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, os criminosos se autointitulavam “Tropa de Cuiabá”.

Golpe contra jogadores

No mês de junho, cinco suspeitos de desviar dinheiro de jogadores de futebol foram presos, em operação realizada pela Polícia Civil do Paraná. Entre os atletas afetados estavam Kannemann, do Grêmio, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Cruzeiro.

O zagueiro perdeu cerca de R$ 400 mil, enquanto o atacante cerca de R$ 800 mil. A quadrilha usava documentos falsos para abrir contas em bancos com os nomes dos jogadores.

A polícia apontou que, assim que os recursos eram transferidos para as contas, os golpistas rapidamente executavam diversas transações, além de saques e compras, para pulverizar o dinheiro e dificultar a recuperação.