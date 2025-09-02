Golpistas criam WhatsApp falso, se passam por Mano Menezes e pedem contato de ex-jogador do Inter

Técnico revelou golpe via redes sociais. Renan Mattos / Agencia RBS

Muito utilizado para realizar chantagens e obter quantias financeiras, os golpes no WhatsApp fizeram mais uma vítima. Nesta terça-feira (2), o técnico do Grêmio, Mano Menezes, fez uma publicação em uma rede social alertando sobre o uso de sua imagem em um desses casos.

Na postagem, o treinador mostra um print de uma conversa com uma pessoa chamada Diego. Na ocasião, o número que chama tem como nome "Mano Menezes". O criminoso ainda faz a abordagem como se fosse o comandante gremista.

A pessoa que tentou se passar pelo técnico tinha como objetivo pedir o contato do volante Rômulo, ex-Inter. Na mensagem, a justificativa seria o fato de ter perdido o número do atleta. Depois, ainda consta uma tentativa de ligação não atendida.

Nas redes, além da foto da conversa, Mano informou que várias pessoas receberam o contato do número e que ele não é seu. A assessoria de Mano Menezes foi contatada e informou não vai se manifestar além da postagem. Ainda, informou que o intuito da publicação foi alertar o público.

Confira abaixo o que escreveu Mano Menezes

Gostaria de informar que várias pessoas estão recebendo esse contato como sendo meu e que, como muita gente já sofreu com isso, chegou a minha vez: este número não é meu e nem troquei de telefone. É golpe.

Não aceitem pedidos e nem repassem nenhuma informação para esse ou qualquer outro número em meu nome.

Veja a publicação do técnico do Grêmio

Mano Menezes desmentiu a troca de número nas redes sociais. @manomenezes_oficial / Instagram / Reprodução

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.