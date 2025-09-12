Grêmio

Reencontro
Notícia

Goleiro do Mirassol relembra goleada contra o Grêmio no Brasileirão: "Foi fora da curva"

Em abril, Tricolor levou 4 a 1 no interior paulista, em jogo que decretou a demissão de Gustavo Quinteros

Filipe Duarte

