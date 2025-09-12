Goleiro do Mirassol relembra goleada contra o Grêmio no Brasileirão: "Foi fora da curva"

Walter assumiu a titularidade da equipe em meio ao Brasileirão. Pedro Zacchi / Mirassol / Divulgação

Ao visitar a Arena neste sábado (13), o Mirassol revive a lembrança da goleada de 4 a 1 aplicada sobre o Grêmio pelo primeiro turno do Brasileirão.

Porém, até mesmo do lado paulista há quem veja diferenças para o confronto de abril, como o experiente goleiro Walter, ex-Corinthians e Cuiabá.

— Por ser elástico (o placar), acredito que foi fora da curva. Ainda mais por ser o Grêmio. É um jogo difícil. Sabemos que lá (em Porto Alegre) vai ser totalmente diferente daqui, até porque já contrataram grandes jogadores. Mas sabemos o que a gente pode fazer ali dentro. Sabemos que se derem brecha para nós, a gente pode fazer um grande resultado — comentou o jogador de 37 anos.

O resultado impactou profundamente o lado gremista. Além de definir a demissão do técnico Gustavo Quinteros e a chegada de Mano Menezes, o Tricolor mudou a fotografia da equipe. Desde então, a equipe se reforçou com os laterais Marcos Rocha e Marlon, o centroavante Carlos Vinícius e os volantes Noriega e Arthur, entre outros.

Mudanças no adversário

Do lado do Mirassol, o goleiro Walter, era reserva de Alex Muralha há cinco meses. Ainda assim, há confiança em uma boa apresentação como visitante.

— Nesta parada, com os trabalhos que a gente está tendo, consegue fazer grandes jogos quando volta. Então, é colocar em prática o que a gente trabalha. Colocar no jogo o que a gente trabalha: saída de bola, marcação forte, ser competitivo a todo momento. Acho que é isso que vai fazer a gente sair com um grande resultado lá de dentro — pontuou o jogador.

Grande surpresa do Brasileirão, o time paulista ocupa a sexta colocação, com 35 pontos — 10 a mais do que o Grêmio, que é 13º.

Produção: Helena Brum