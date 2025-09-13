Fora do Gre-Nal: Kannemann recebe o terceiro amarelo no jogo contra o Mirassol

Argentino questionou arbitragem após gol sofrido pelo Tricolor. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio já tem um desfalque confirmado para o Gre-Nal, no próximo domingo (21). Kannemann estava pendurado e recebeu o cartão amarelo no confronto deste sábado (13), contra o Mirassol.

A penalidade foi aplicada por reclamações do zagueiro gremista durante a revisão do lance do gol do Mirassol, aos 44 minutos do segundo tempo. Os paulistas vão vencendo por 1 a 0.

Além do argentino, Tiago Volpi e Alysson estão em campo e também estão pendurados. No banco, Wagner Leonardo e Gustavo Martins igualmente possuem dois cartões amarelos e ficarão de fora da próxima partida se forem advertidos neste sábado.

Amuzu também está pendurado. O belga foi relacionado, mas ficou de fora do banco de reservas.