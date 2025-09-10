Fim da escassez: Grêmio aumenta número de laterais à disposição de Mano Menezes

Na retomada do Brasileirão, o técnico Mano Menezes terá uma dor de cabeça a menos. Se antes havia a necessidade de improvisar na lateral direita ou esquerda, essa preocupação não existe mais no Grêmio. Após o fechamento da janela de transferências, o treinador passou a contar com três opções para cada lado do campo.
Durante o período de contratações, dois laterais chegaram. Pela direita, Marcos Rocha assumiu a condição de titular. Pela esquerda, Enzo, vindo do CSA, tornou-se mais uma alternativa para o setor.
Os reforços se somam aos jogadores que já estavam à disposição de Mano Menezes há mais tempo. Na direita, depois de improvisar atletas como o zagueiro Gustavo Martins ou os volantes Ronald e Camilo, o treinador agora dispõe de João Pedro, de João Lucas e do recém-contratado Marcos Rocha.
Na esquerda, o zagueiro Viery chegou a ser utilizado como lateral e até foi titular no primeiro Gre-Nal da temporada. Agora, Enzo disputará espaço com Marlon e Lucas Esteves. A tendência inicial, porém, é de que o jovem lateral seja aproveitado principalmente nos treinamentos.
Nesse período, o Grêmio também negociou a saída de jogadores do setor. O lateral-esquerdo Luan Cândido, que não se firmou, teve seu empréstimo repassado ao Sport. Já o lateral-direito Igor Serrote foi vendido pelo clube.
Lista de laterais do Grêmio
Esquerdos
- Marlon
- Lucas Esteves
- Enzo
Direitos
- Marcos Rocha
- João Pedro
- João Lucas
