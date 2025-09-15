Ex-técnico do Grêmio está próximo de acerto com time argentino

Como técnico do Tricolor, Quinteros esteve à frente da equipe em 20 partidas. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Livre no mercado desde que deixou o Grêmio, em abril, Gustavo Quinteros está próximo de voltar a comandar um time na Argentina. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o técnico tem negociações encaminhadas com o Independiente.

Caso o negócio se concretize, este será o primeiro trabalho do profissional na equipe roja, rival do Racing. Na Argentina, o treinador só comandou o Vélez Sarsfield, pelo qual foi campeão nacional na temporada passada.

Passagem no Grêmio

Como técnico do Tricolor, Quinteros esteve à frente da equipe em 20 partidas. Ao todo, foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas.

O treinador vinha sendo criticado após a perda do Campeonato Gaúcho para o Inter e também pelo baixo rendimento do time nos demais jogos da temporada. O estopim foi a goleada sofrida para o Mirassol, na quarta rodada do Brasileirão — desde então, Quinteros está livre no mercado.

