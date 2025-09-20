Ex-técnico do Grêmio é anunciado por clube da Argentina

Gustavo Quinteros foi anunciado oficialmente como novo técnico do Independiente, da Argentina. Este será o seu primeiro trabalho após a saída do Grêmio.
Quinteros chega para assumir o clube em um momento conturbado. O técnico Julio Vaccari teve o trabalho encerrado após a derrota para o Banfield, em casa, no último sábado (13). Até aqui, são nove jogos sem vencer.
Além disso, o clube acabou eliminado na Copa Sul-Americana em decorrência dos atos de violência na partida contra a Universidad de Chile, na fase de oitavas de final.
Com contrato assinado até dezembro de 2026, Quinteros terá seu primeiro jogo à frente do Independiente no clássico contra o Racing, no dia 28, no El Cilindro. Neste final de semana, ele ficará apenas em um dos camarotes do Estádio Libertadores da América, neste domingo (21), para acompanhar a partida diante do San Lorenzo.
O trabalho de Quinteros no Grêmio foi encerrado em abril. O profissional não resistiu a sequência de maus resultados e foi demitido após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Mirassol, resultado que deixou o clube no Z-4 do Brasileirão.
Ao todo, foram 18 partidas na casamata gremista, com oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas, somando um aproveitamento de 53,7%.
