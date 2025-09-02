Grêmio

Surpresa
Notícia

Ex-meia, ofensivo e bom passador: quem é Enzo, novo reforço do Grêmio

Lateral-esquerdo de 23 anos vem por empréstimo até o fim de 2025, com opção de compra

Marco Souza

