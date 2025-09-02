Ex-meia, ofensivo e bom passador: quem é Enzo, novo reforço do Grêmio

Enzo, 23 anos, foi indicado pela comissão técnica de Mano. Allan Max / CSA/Divulgação

A surpresa da janela de transferências do Grêmio atende pelo nome de Enzo. O lateral-esquerdo Enzo Henrique dos Santos, 23 anos, veio emprestado pelo CSA. O jogador fez parte da equipe que eliminou o Tricolor na Copa do Brasil.

Segundo apurou Zero Hora, o jogador é uma indicação de Mano Menezes e de sua comissão técnica. O vínculo de empréstimo será até o fim deste ano, com opção de compra em definitivo. A contratação do jogador foi analisada em outro momento, mas não avançou.

Os primeiros registros do novo jogador gremista no futebol são pelo XV de Piracicaba. Além da base, também defendeu a equipe no nível profissional. Seguiu carreira no mercado paulista, com passagens por Santo André e na equipe sub-23 do Mirassol.

Nesta temporada, foi para o CSA. Mas apesar do bom rendimento, não conseguir fazer parte do esforço para evitar o rebaixamento da equipe alagoana para a Série D. Meia de origem, foi improvisado na lateral-esquerda para a disputa da Copa São Paulo de 2022. Seu técnico na ocasião foi Denis Augusto.

— O Enzo chegou pra gente como um meia-atacante. Fomos para a Copa São Paulo de 2022 e estávamos sem lateral. Colocamos ele ali. Foi muito bem e daí pra frente ele seguiu nessa posição. É um atleta que tem muita técnica, bate bem na bola. Um atleta que gerou confiança na gente — contou Denis.

Titularidade na primeira oportunidade

O técnico Cléber Gaúcho foi o primeiro a dar oportunidades a Enzo no nível profissional. O jovem foi promovido ao grupo principal do XV de Piracicaba e deu boa resposta.

— Quando fui contratado para fazer a Copa Paulista pelo XV no segundo semestre de 2022, Enzo foi um atleta que observamos. O subimos para o profissional. No nosso primeiro jogo, entrou na segunda etapa e já virou titular a partir da partida seguinte. Muito promissor — recordou o treinador, que completou:

— Alia boas características ofensivas e defensivas. Fomos campeões da Copa Paulista e ele fez três funções. Foi lateral, jogou mais adiantado como ponta e em dois ou três jogos atuou como meia. Muito concentrado naquilo que era pedido no dia a dia. Ouvia muito e trabalhava em alta intensidade.

Elogios do adversário

Adversário do novo jogador gremista nas semifinais da Copa do Nordeste, Luizinho Vieira, técnico do Confiança, elogiou o lateral.

— É um lateral muito ofensivo. Bom passe. Tem qualidade nesse momento ofensivo. Achei bom jogador — disse.

Em 42 jogos pela equipe alagoana em 2025, Enzo tem quatro gols e duas assistências. Ele disputará posição com Marlon, titular até o momento, e com Lucas Esteves.

