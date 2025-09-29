Grêmio

Dívida
Notícia

Ex-meia do Grêmio está foragido da Justiça por não pagamento de pensão alimentícia

Douglas, campeão da Copa do Brasil em 2016, teve pedido de prisão civil decretada em setembro passado

Rafael Diverio

