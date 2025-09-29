Ex-meia do Grêmio está foragido da Justiça por não pagamento de pensão alimentícia

Douglas ficou conhecido como Maestro Pifador no Grêmio. Lauro Alves / Agencia RBS

O ex-meia Douglas, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2016, está foragido da Justiça. Isso porque foi decretada sua prisão civil por conta de não pagamento de pensão a um filho. No entanto, o mandado ainda não foi cumprido porque os oficiais não o encontraram. Seu paradeiro é desconhecido.

A prisão civil de Douglas foi decretada em setembro do ano passado. Naquela época, já se passavam quatro meses desde o último pagamento da pensão. Atualmente, o valor estimado da dívida é de cerca de R$ 137 mil.

Foram realizadas algumas operações para prender o ex-jogador, mas as tentativas acabaram frustradas. Ele permanece solto.

No processo, Douglas alegou não ter dinheiro para pagar. A amigos, ele diz estar quebrado financeiramente por conta de investimentos errados. Enquanto jogava no Grêmio, seu salário fixo era na casa dos R$ 400 mil. Recentemente, seus últimos contratos foram para ser garoto-propaganda de uma casa de apostas e de comentarista esportivo.

A defesa de Douglas dos Santos informa que está adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial, que tramita sob segredo de Justiça.