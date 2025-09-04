Grêmio

Confusão nos EUA
Notícia

Ex-Grêmio, Suárez pede desculpas por briga e cusparada após derrota do Inter Miami: "Não é a imagem que quero passar"

Uruguaio foi um dos pilares do tumulto generalizado no Lumen Field, casa do Seattle Sounders

Zero Hora

