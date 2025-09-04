Ex-Grêmio, Suárez pede desculpas por briga e cusparada após derrota do Inter Miami: "Não é a imagem que quero passar"

Confusão ocorreu após time de Suárez ficar com o vice da Leagues Cup 2025. ALIKA JENNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quatro dias depois de protagonizar confusão em derrota do Inter Miami na final da Leagues Cup 2025 para o Seattle Sounders, Luis Suárez pediu desculpas. O ex-atacante do Grêmio cuspiu no rosto de um auxiliar técnico adversário logo após o apito final.

Suárez definiu o momento como de "tensão e frustração" em manifestação no story de seu Instagram nesta quinta-feira (4). A confusão começou quando o uruguaio deu um mata-leão no meia Obed Vargas, 20 anos, no gramado do Lumen Field. A atitude gerou tumulto generalizado e, na sequência, o atacante voltou a se envolver, cuspindo no integrante da comissão do Seattle Sounders.

"Me sinto mal pelo que aconteceu e não queria perder a oportunidade de reconhecer e pedir desculpas a todos que se sentiram mal pelo que fiz", escreveu o jogador, que ainda destacou:

"Não é a imagem que quero passar para minha família, que sofre pelos meus erros, e para o meu clube, que não merece ser afetado por algo assim."

Dentro de campo, a festa foi dos Sounders, que venceram por 3 a 0 com gols de Osaze De Rosario, Alex Roldan (de pênalti) e Paul Rothrock.

Leia a nota de Suárez na íntegra:

"Primeiro, quero parabenizar o Seattle Sounders pela vitória na Leagues Cup. Mas acima de tudo, quero me desculpar pelo meu comportamento no final da partida.

Foi um momento de grande tensão e frustração. Aconteceram coisas logo após o término do jogo que não deveriam ter acontecido, mas isso não justifica minha reação. Eu estava errado e me arrependo sinceramente.

Não é a imagem que quero passar para minha família, que sofre por causa dos meus erros, e para o meu clube, que não merece ser afetado por algo assim.

Me sinto mal pelo que aconteceu e não queria perder a oportunidade de reconhecer e pedir desculpas a todos que se sentiram mal pelo que fiz.

Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer na temporada e vamos trabalhar juntos para alcançar o sucesso que este clube e todos os seus fãs merecem.

Um abraço a todos."