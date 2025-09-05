Grêmio

Reencontro
Notícia

Ex-Grêmio, Maxi López é anunciado em reality show por Wanda Nara, sua ex-esposa

Casal tem histórico de polêmicas, já que logo após o término, a empresária engatou um relacionamento com Mauro Icari, considerado à época um dos grandes amigos do ex-jogador

Zero Hora

