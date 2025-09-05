Ex-Grêmio, Maxi López é anunciado em reality show por Wanda Nara, sua ex-esposa

Pelo Tricolor, em 2009, Maxi López somou 17 gols em 41 jogos. Jefferson Botega / Agencia RBS

O ex-atacante argentino Maxi López, com passagens por Grêmio, Vasco e Barcelona, está de volta aos holofotes: ele participará do MasterChef Celebrity na Argentina. Ele foi anunciado no reality de competição culinária por sua ex-esposa, a empresária Wanda Nara.

A situação ganha ainda mais tempero por conta da polêmica separação do casal. Após cinco anos de casamento e três filhos, Wanda rompeu com Maxi em 2013 e engatou um relacionamento com Mauro Icardi — hoje atacante do Galatasaray —, considerado à época um dos grandes amigos do ex-jogador.

O episódio rendeu grande repercussão no mundo do futebol e do entretenimento.

Veja o momento do anúncio

— Eu não posso acreditar. Isso é verdade? Esse homem viveu de comida congelada por muito tempo. Eu estava em protesto, não queria cozinhar. Obviamente, ele aprendeu a cozinhar — comentou Wanda, com bom-humor, ao anunciar o nome do ex-jogador no programa.

Relembre as polêmicas

Depois do fim do relacionamento com Maxi López, a empresária ficou casada com Mauro Icardi por oito anos. A amizade entre os atletas foi rompida.

Icardi passou a fazer provocações a Maxi López, com fotos com os filhos do casal e publicações na internet. Em determinado momento, ex-atacante do Grêmio "agradeceu" o seu companheiro por ter "tirado" Wanda de sua vida.

Segundo a imprensa argentina, a empresária possui ao menos 40 processos abertos contra Maxi por desacordos financeiros. Ao longo do tempo, o ex-casal, porém, conseguiu chegar em acordos em todos eles.

A empresária se separou de Icardi em meio a uma situação conturbada de idas e vindas entre o casal em 2021.

Por onde anda Maxi López

Aos 41 anos, o ex-Barcelona, Grêmio, Vasco, Milan e River Plate foi campeão em diversos times que passou. Pelo Tricolor, em 2009, foram 17 gols em 41 jogos.