Ex-Grêmio celebra volta de Arthur e admite desejo de retorno: "A maneira como a torcida o abraçou mexeu comigo"

Jogador tem três participações em gols em cinco jogos neste início de temporada europeia. @fcporto / Instagram / Reprodução

O atacante Pepê, destaque do Porto, não esconde o carinho e a forte ligação que mantém com o Grêmio, clube que o formou. Em entrevista à ESPN, o jogador revelou que acompanha o Tricolor de longe e abriu o jogo sobre a emoção que sentiu com o retorno do amigo Arthur ao clube gaúcho.

— Acompanho os jogos do Grêmio sempre que possível, isso quando o horário permite. O fuso atrapalha bastante — revelou Pepê.

Ao ser questionado sobre o que sentiu com a volta de seu amigo Arthur ao Grêmio, disse:

— Estivemos muito tempo juntos nas categorias de base. É incrível ver que ele voltou. A maneira como a torcida abraçou o Arthur mexeu comigo. Também fui criado no clube e, mesmo longe há anos, continuo sendo muito acarinhado pela torcida gremista. Voltar? Penso, sim, em voltar um dia. Regressar e seguir um caminho muito vitorioso.

O ex-jogador gremista vive um bom momento no Porto: são três participações em gols em cinco jogos neste início de temporada. Por lá desde 2021, ele renovou recentemente com o clube português até 2028.

Pelo Grêmio, Pepê estreou em 2017 e fez 31 gols em 136 jogos. Foi vendido ao Porto em 2021 por 15 milhões de euros (R$ 98,1 milhões na cotação da época).