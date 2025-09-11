Ex-auxiliar do Grêmio vira réu em caso de violência contra mulher

Caso envolvendo Alexandre Mendes começou a ser investigado em 2024, quando ele trabalhava no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O atual auxiliar técnico do Fluminense e ex-auxiliar do Grêmio, Alexandre Mendes, tornou-se réu depois de denúncia do Ministério Público em caso de suposta violência psicológica que se arrasta desde o ano passado na Justiça gaúcha. Ele é acusado de causar danos para a mulher com a qual conviveu durante seis anos, em relacionamento iniciado quando trabalhava no Grêmio.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Portal Leo Dias e confirmada pelo ge.globo, que teve acesso aos documentos. Recebida em 10 de julho pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, a denúncia afirma que Mendes "constrangia, humilhava e manipulava" a suposta vítima e foi aceita pela Justiça.

Mendes teria dito que "ela não tinha pai e não tinha mãe", que "era dependente emocional dele", "iria ficar sozinha, já estava velha para construir uma família com outra pessoa" e que era "“feia, velha e tinha o útero podre”.

A mulher também diz que Mendes a dopava com remédios como Rivotril e Zolpidem quando havia brigas entre o casal. Há ainda o relato de que, no Dia dos Pais de 2021, ele a manteve trancada entre 11h e 20h em um apartamento no Rio de Janeiro, afirmando que a suposta vítima "não era digna de almoçar com o filho dele". A alimentação da mulher naquela data se restringiu a bolachas, conforme a denúncia.

O relacionamento teria levado a suposta vítima a um "quadro de reação mista de ansiedade e depressão". Segundo o MP, Mendes incorreu no artigo 147-B do Código Penal, que trata de "causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação".

A pena prevista no Código Penal é de seis meses a dois anos de reclusão e multa, mas pode ser maior caso a conduta constituir crime mais grave. Novas diligências podem ser pedidas pela Justiça ou pelas partes envolvidas e, por enquanto, não há datas para audiências de julgamento.

A denúncia foi assinada pelo promotor de Justiça Rodrigo Augusto de Azambuja Mattos. O juiz Sergio Fernando Tweedie Spadoni solicitou avaliação psicológica da mulher. Não foi requerida medida protetiva.

A reportagem do ge entrou em contato com a defesa de Mendes, que preferiu não se manifestar.

O caso

Em agosto de 2024, foi aberto um processo no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Na época, a mulher afirmava não estar mais em relacionamento com Mendes há cerca de 15 dias.

Um inquérito policial, da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em setembro, concluiu pelo não indiciamento do acusado. Na época, a suposta vítima tinha registrado boletim de ocorrência que relatava, inclusive, agressões físicas. As afirmações de uso de medicamentos para dopá-la e o episódio do apartamento no Rio de Janeiro já constavam naquele registro policial, feito em 26 de agosto de 2024.

Para a delegada Fernanda Campos Hablich, não houve elementos suficientes para amparar o indiciamento e o inquérito foi concluído. Após o relatório, as medidas protetivas que vigoravam a favor da mulher foram arquivadas. Mas o Ministério Público entendeu que havia elementos para uma denúncia por violência psicológica.