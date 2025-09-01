Esposa revela emoção de Noriega antes de estrear pelo Grêmio; veja as conversas

Noriega foi um dos melhores em campo no empate contra o Flamengo. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A emoção de uma estreia longe do país, em um novo desafio, contra um gigante do continente. O "Samurai" Erick Noriega passou por essa realidade no empate do Grêmio com o Flamengo, neste domingo (31), no Maracanã.

A esposa do jogador revelou as conversas privadas dos dois quando Noriega soube que seria titular — veja as mensagens e os números da estreia abaixo.

A primeira mensagem do jogador foi o aviso de que começaria o jogo no Maracanã lotado, em uma prova de fogo contra o líder do Brasileirão. Ainda assim, conseguiu se destacar e agradar ao técnico Mano Menezes.

Gianella, esposa do jogador, pergunta como ele se sentia. Noriega diz que estava "muito nervoso". Depois, o nipo-peruano diz que iria jogar "simples, mas muito aguerrido".

Veja a conversa

Noriega atuou durante toda a partida e serviu de solução para o técnico gremista, que perdeu o zagueiro Balbuena, fora da temporada.

Aos 41 do primeiro tempo, Noriega afastou quase embaixo da trave a finalização de Pedro que resultaria em gol. No restante da partida, teve bloqueios com o pé e desvios de cabeça providenciais. A partir dos 32 do segundo tempo, passou a jogar na função de origem, após a saída de Dodi.

E foi no setor, pela intermediária defensiva, que fez o lançamento preciso para Pavon no lance que originou o pênalti para o Grêmio. O argentino bateu para o miolo da área, e a bola tocou no braço de Ayrton Lucas. O goleiro Tiago Volpi cobrou e converteu. O técnico Mano Menezes elogiou a atuação do reforço no empate em 1 a 1.

— Tivemos uma boa estreia de Noriega. Ele fez muito bem as duas funções. Não é fácil você entrar para enfrentar um ataque como esse, com esse volume, e fez bem — avaliou o treinador.

Erick Noriega estava no Alianza Lima e foi adquirido pelo Grêmio em agosto com contrato até dezembro de 2028. O Tricolor pagou cerca de US$ 2 milhões (R$ 12 milhões) por 80% dos direitos econômicos.

