Esposa de atacante do Grêmio revela mais detalhes sobre o novo restaurante em Porto Alegre

Braithwaite com a esposa e os filhos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O novo restaurante do atacante Braithwaite e de sua esposa, a jornalista francesa Anne-Laure, já tem local. Em sua conta no Instagram, a companheira do centroavante revelou que o estabelecimento será no Shopping Iguatemi, na zona norte de Porto Alegre.

"Vocês pediram... e o momento finalmente chegou!

O Playa Paris atravessou fronteiras e agora vai ter casa no Brasil, e não poderia ser em outro lugar senão em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi. 🥐☕🥂

Aguarde, porque logo vamos revelar todas as novidades que prometem conquistar seu coração. 💛", escreveu Anne-Laure em publicação conjunta com o novo restaurante e o shopping.

O empreendimento deve seguir os moldes do Playa Paris, que o atacante e a esposa possuem na praia da Castelldefels, em Barcelona.

A vida da família Braithwaite em Porto Alegre

A família Braithwaite já viajou a Gramado e outras cidadas da Serra, esteve no verão no Litoral do Rio Grande do Sul e adotou uma cachorrinha resgatada da enchente em uma feira, por exemplo. O centroavante recentemente comemorou um gol com um chapéu tradicional para celebrar o primeiro ano no clube.

Além disso, Anne-Laure costuma postar nas redes sociais passeios do casal com os filhos pelas ruas de Porto Alegre e idas a restaurantes. O dinamarquês também já fez treinos com o preparador físico pessoal, Leonel Villeroy, pelas ruas da cidade.