Esperança e alívio: o que o Grêmio leva da vitória no Gre-Nal 448

Marcos Rocha estreou como capitão em seu primeiro clássico. André Ávila / Agencia RBS

Ao deixar o Beira-Rio vitorioso no Gre-Nal 448, o Grêmio saiu também com uma pergunta a responder nos próximos dias. É possível renascer no Brasileirão no final de setembro?

Para quem carrega com orgulho o símbolo de ser conhecido como imortal, a esperança é de que sim. Ainda mais depois de uma boa atuação, com participação decisiva das caras novas para a vitória de virada por 3 a 2 no clássico.

Com 28 pontos, e em 12º lugar, o Tricolor ultrapassou o Inter na tabela da competição. E jogou para o colo do rival uma crise que ameaçava tomar o ambiente do clube.

Um Mano Menezes sorridente compareceu na sala de entrevistas dos visitantes do Beira-Rio. O técnico contou histórias de suas passagens pelo clube na Série B e da época de treinador da Seleção Brasileira para explicar a escalação de Pavon e das dificuldades que ainda vê no time.

— O mais importante é sair vencedor de um clássico, na casa do adversário. Pensamos o jogo e a equipe executou isso muito bem. Escolhemos bem os caminhos por onde deveríamos construir a nossa vitória. Nosso grupo está de parabéns. É uma vitória que acrescenta muito no momento que estamos passando — disse o técnico, que afirmou ter "estofo" para bancar as escolhas e seguiu:

— Oscilamos e estamos montando a equipe no final de setembro. Chegaram jogadores que mudaram a característica da equipe jogar. Aos poucos, as coisas vão se assentando e dando confiança para seguirmos em frente. Saímos fortalecidos e pedimos a cooperação do torcedor para Pavon, Edenilson e outros. São os nossos jogadores. E nos representam.

Críticas à arbitragem

A noite, no entanto, não foi apenas de manifestações de alívio. O presidente Alberto Guerra fez duras cobranças de decisões da arbitragem, que na avaliação do dirigente, custaram pontos ao clube.

— Infelizmente, após uma brilhante vitória, tenho que vir aqui falar de arbirgram. Fazia tempo que não via um time ser tão operado quanto foi hoje (domingo). E mesmo assim superamos as adversidades — afirmou.

O dirigente ressaltou sua incoformidade com a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique:

— Não sei o que está acontecendo. Fomos demasiadamente prejudicados. Mas é triste que no maior clássico do Brasil, temos que passar por uma situação surreal dessas. Foi quase uma batalha dos Aflitos, com três pênaltis contrários.

Celebração

A festa no gramado ao apito final, após a confusão entre os jogadores de Grêmio e do Inter cessar, teve uma cena constrastando com a alegria dos gremistas. Chorando como aconteceu no final do primeiro tempo após o segundo pênalti ser marcado, Noriega foi consolado por Marcos Rocha e por Mano Menezes. O zagueiro recebeu o carinho dos companheiros ainda no gramado.

Longe dos holofotes, dos torcedores e das questões da imprensa, o clima no vestiário foi de festa total. Uma celebração que teve Marcos Rocha como peça fundamental.

O lateral fez a estreia como capitão no clássico e afirmou como uma nova liderança entre os colegas. Um caminho de sucesso que ele espera ajudar a guiar os companheiros até o fim de 2025.