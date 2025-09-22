Grêmio

Por cima
Notícia

Esperança e alívio: o que o Grêmio leva da vitória no Gre-Nal 448

Tricolor bateu o Inter por 3 a 2 no Beira-Rio e ultrapassou o rival no Brasileirão

Marco Souza

