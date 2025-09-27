Grêmio

Conselho Deliberativo
Notícia

Em maior votação da história do Grêmio, chapa de Celso Rigo e Marcelo Marques leva 120 cadeiras; veja lista de eleitos

Chapa 6 também ultrapassou a cláusula de barreira e conseguiu 30 vagas

Geison Lisboa

Luis Gustavo Santos

