Em maior votação da história do Grêmio, chapa de Celso Rigo e Marcelo Marques leva 120 cadeiras; veja lista de eleitos

Conselheiros gremistas celebram eleição Geison Lisboa / Agência RBS

Os sócios do Grêmio definiram, neste sábado (27), os 150 novos conselheiros para o Conselho Deliberativo do clube, que atuarão no período de 2025 a 2031.

Um total de 18.486 gremistas participou da votação, que ocorreu de forma online e presencial. De acordo com o clube, foi a maior participação da história do Grêmio. Na última eleição do Conselho, realizada em 2022, foram contabilizados 12.904 votos.

Apenas as chapas 2 e 6 ultrapassaram a cláusula de barreira de 15% dos votos e elegeram seus representantes. A Chapa 2, que tem os empresários Marcelo Marques e Celso Rigo como principais apoiadores, elegeu 120 nomes. Já a Chapa 6, vinculada ao movimento do pré-candidato à presidência do clube, Paulo Caleffi, obteve a segunda maior votação e garantiu 30 conselheiros.

As outras quatro chapas inscritas não elegeram nenhum representante - entre elas, a da situação. A chapa 2 ainda fez 24 suplentes e a chapa 6, seis suplentes.

O resultado foi divulgado cerca de uma hora e 30 minutos após o encerramento do pleito. Também foram definidos 30 nomes que atuarão como suplentes até 2031.

A definição deste sábado (27) impacta diretamente o cenário político do Grêmio para a eleição presidencial, que ocorrerá entre outubro e novembro.

Próximos passos

Candidatos aguardam resultados no auditório Luiís Gustavo dos Santos / Agência RBS

Antes da votação para a presidência do clube, a política gremista focará na eleição da nova mesa diretora do Conselho Deliberativo, prevista para a segunda quinzena de outubro. Em seguida, no final do mês, será realizada a votação para a presidência do Conselho de Administração, com participação dos conselheiros.

Conforme o estatuto, caso mais de uma chapa supere a cláusula de barreira de 20% dos votos na eleição para a presidência do Conselho de Administração, haverá em novembro um pleito aberto aos associados para escolher o novo presidente do clube.

"Vamos fazer uma candidatura sólida", diz Antônio Dutra Jr"

Candidatos da Chapa 2 celebram vitória. Luis Gustavo dos Santos / Agência RBS

Segundos após o anúncio do resultado da eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio, membros da Chapa 2 gritavam o nome de Antônio Dutra Jr., quase como uma indicação de que ele pode ser o escolhido pelo movimento para concorrer ao cargo de presidente do clube.

Apesar dos gritos dos companheiros, Dutra Jr. não confirmou uma candidatura:

— Essa foi a primeira demonstração de que o torcedor está conosco. De forma alguma eu sou o candidato, agora vamos nos reunir com o Celso Rigo, vamos escutar o Marcelo Marques. Vamos fazer uma candidatura sólida, o que importa é o nosso projeto.

Resultados

Chapa 1 - Identidade Gremista: 1.514 (8,21%)

Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques: 11.374 (61,60%) - 120 conselheiros eleitos

Chapa 3 - DNA Tricolor (Alberto Guerra): 851 (4,61%)

Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende: 1.202 (6,51%)

Chapa 5 - Chapa da CIA (Denis Abrahão): 736 (3,99%)

Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro (Paulo Caleffi): 2.788 (15,10%) - 30 conselheiros eleitos

Veja a lista de conselheiros eleitos no Grêmio