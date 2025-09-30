Grêmio

União do grupo
Notícia

Elogios a Amuzu, Cristaldo e Aravena e apoio de Arthur a Pavon; veja os bastidores do vestiário do Grêmio após superar o Vitória

Mano Menezes elogiou o protagonismo de atletas que saíram do banco de reservas

Zero Hora

