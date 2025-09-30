Elogios a Amuzu, Cristaldo e Aravena e apoio de Arthur a Pavon; veja os bastidores do vestiário do Grêmio após superar o Vitória

Grêmio voltou a vencer em casa no domingo (28). (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após o resultado de 3 a 1 sobre o Vitória, o vídeo dos bastidores divulgado pelo Grêmio mostrou momentos de celebração no vestiário (veja o vídeo abaixo), discurso de valorização do grupo e apoio ao atacante Pavon, vaiado pela torcida.

Em um dos trechos, o técnico Mano Menezes e o volante Arthur exaltaram a atuação de atletas que saíram do banco de reservas e foram decisivos na partida.

— Queria dar parabéns a todos, mas queria dar parabéns especial a Amuzu, Aravena, Cristaldo. Amanhã, você Kike (Cristian Olivera), depois de amanhã, Mec (Gabriel). É longo, são 38 rodadas. Você vai se desgastando de jogar de três em três dias. É assim que o futebol é. Se você trabalhar, você vai colher, e nós vamos colher como equipe — discursou o comandante gremista.

A referência aos jogadores se deve pela atuação no segundo tempo, no domingo (28), na Arena. Amuzu marcou o gol do 2 a 1, após passe de Cristaldo. O belga ainda deu assistência para que Aravena fizesse o terceiro e liquidasse a partida.

O protagonismo do banco de reservas também foi destacado por Arthur. O volante ressaltou a necessidade de estar pronto para quando a oportunidade chegar.

— De novo, a força do grupo. Entraram e resolveram. Então, treinem, treinem, treinem, que a oportunidade vai chegar e tem que estar pronto. Todo mundo se doa, todo mundo segura na mão de todo mundo, e é continuar assim — destacou Arthur.

Apoio para Pavon

Já na parte final de sua fala, quando todo grupo estava reunido em círculo no vestiário, Arthur, em gesto de apoio, falou em direção ao atacante Pavon:

— Vamos, porque a gente também precisa de você.

O camisa 7, que iniciou novamente entre os titulares, foi substituído sob vaias na Arena.

Sequência fora de casa

Depois de quatro jogos em Porto Alegre, incluindo o Gre-Nal como visitante, o time vai iniciar o mês de outubro com dois jogos longe do Rio Grande do Sul.

A primeira parada será contra o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (1°/10). Depois, no sábado (4), o compromisso será contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

Veja o vídeo completo