Eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio: quando será e quem pode votar

Os bastidores da política do Grêmio seguem agitados, principalmente em função da eleição presidencial, que deve ocorrer em novembro. Antes, neste sábado (27), o sócio gremista terá outra decisão para tomar, que tem impacto direto na escolha do novo presidente do clube.

Os associados terão de votar em uma das seis chapas para o Conselho Deliberativo do clube. A eleição irá determinar 150 conselheiros efetivos e 30 conselheiros suplentes para o mandato de 2025 a 2031. Para eleger nomes, cada grupo terá de superar 15% dos votos, atingindo a cláusula de barreira.

A representatividade no Conselho dá aos movimentos políticos o poder do voto no primeiro turno da eleição presidencial, que é restrita aos conselheiros. As chapas que superarem 20% dos votos avançam à assembleia dos associados.

Quem pode votar?

Para votar neste sábado, o sócio terá de ser maior de 16 anos, pertencente ao Quadro Social há mais de dois anos ininterruptamente e estar em situação regular com o Grêmio nos 12 meses anteriores à eleição.

Quando votar?

Os associados aptos poderão votar das 10h às 17h deste sábado (27), tendo duas opções: o voto pela internet e o voto presencial na Arena.

Como votar?

Pela internet

No site votacao.gremio.net, o sócio terá de acessar via CPF ou matrícula, senha, além de um código que será enviado via SMS ao celular cadastrado ou via WhatsApp. O número de celular deve ser individual, não podendo ser utilizado por mais de um sócio.

Presencial

Será realizado no Portão A (lado oeste, acesso pela rampa oeste), na Arena. O associado terá de apresentar um documento oficial com foto (RG, passaporte, CNH, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei).

Confira as chapas que concorrem ao Conselho Deliberativo do Grêmio

Chapa 1 - Identidade Gremista;

- Identidade Gremista; Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso;

- Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso; Chapa 3 - DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver;

- DNA Tricolor - Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver; Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende - Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade;

- O Grêmio Não se Vende - Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade; Chapa 5 - Chapa da CIA;

Chapa da CIA; Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro.

Próximos passos

Após a eleição do Conselho, o foco será a eleição para presidente. Primeiro, um edital será publicado em novembro. Segundo o estatuto do Grêmio, a eleição presidencial deve ocorrer na primeira quinzena de novembro.