Dois titulares serão reavaliados pelo Grêmio para jogo contra o Santos

Marcos Rocha tem sentido o desgaste da sequência de jogos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Além da baixa de Willian, que teve fratura em um dedo do pé direito, o Grêmio ainda vai reavaliar dois titulares para o jogo contra o Santos. A partida acontece na quarta-feira (1º), às 21h30min, na Vila Belmiro.

Tiago Volpi e Marcos Rocha dependem de uma conversa com a comissão técnica. O goleiro sentiu um edema na coxa e foi ausência contra o Vitória.

Já o lateral-direito sente o desgaste da sequência de jogos desde que chegou ao Tricolor. Por isso, pode ser preservado contra os paulistas.

— João Lucas está de volta, vai estar à disposição aí já para o próximo jogo, vamos poder relacionar. Então, vamos poder pensar em Marcos Rocha, porque temos um lateral defensivo que faz bem, que é Gustavo Martins — explicou o técnico Mano Menezes após o triunfo sobre os baianos.

A decisão será tomada para que os atletas viajem ou não para São Paulo. Depois de encarar o Santos, o Tricolor seguirá em solo paulista para a partida contra o Bragantino, no sábado (4).

Cuéllar já é ausência confirmada no jogo da Vila Belmiro. Com desconforto muscular, ainda há dúvida se ele poderá atuar contra o Bragantino e, consequentemente, se integrará a delegação na viagem.