Dilema da 9 no Grêmio: como Mano pode aproveitar Carlos Vinícius e Braithwaite

Carlos Vinícius e Braithwaite são as opções para a vaga de centroavante no Tricolor. Montagem fotos André Ávila e Duda Fortes / Agência RBS

A composição do ataque do Grêmio para o restante do Brasileirão é uma das respostas que surgirá do período de treinos atual. O próximo compromisso será no dia 13 de setembro, contra o Mirassol, na Arena. Até lá, Mano Menezes terá a chance de escolher como formar o setor. As alternativas estão liberadas. O técnico poderá escolher por manter Braithwaite, dar oportunidade a Carlos Vinícius ou repetir o teste de utilizar os dois juntos como fez contra o Flamengo.

A ideia que foi escolhida para a partida no Maracanã já foi utilizada em outros momentos. Mano Menezes falou sobre a origem da estratégia, mas não deixou claro qual será sua preferência para a sequência da temporada.

— Eu penso que o Brait tem uma característica bem clara, não é exatamente um centroavante de jogar enfiado no meio de dois zagueiros sustentando o pivô. E, às vezes, um jogo como esse exige isso. Então, por isso que fomos buscar um atacante com características diferentes, para que possa dar à equipe. Podemos fazer uma dupla de ataque, podemos optar por uma característica diferente — explicou Mano.

Diferenças entre jogar em casa ou fora

Respaldado por ser um dos melhores centroavantes do clube nos últimos anos, autor de 40 gols em 85 jogos, Christian falou sobre as opções de Mano. O ex-centroavante, e atualmente empresário, entende que o estilo de jogo desejado caso a caso deve nortear as escolhas da equipe.

— Quando se faz a contratação, é muito importante citar, depende da característica do time. Um jogador de mais mobilidade ou um mais fixo. No caso do Grêmio, no meu ponto de vista, ele vai se encaixar mais nos jogos fora de casa com alguém de mais mobilidade. É um time que joga muito longe do gol adversário como visitante. Um atacante de área, mais posicionado, sofre muito. Fica longe do gol. Você fica no combate físico e sem render. Acaba não rendendo. Um cara mais móvel, que fecha junto o meio, dá força — opina o ex-jogador.

Em compensação, continua Christian, contra um adversário mais fechado na Arena, é bom ter um cara mais fixo para segurar os zagueiros.

— Aproveitar um cruzamento. É isso que a função do treinador e de quem está no comando. Ter esses jogadores dessas características é bom para o grupo.

Perfil de Willian pode ajudar na escolha

A contratação de Willian indica que o modelo com dois centroavantes poderá ter mais alguns testes. O técnico também avalia a possibilidade de usar o ex-jogador do Chelsea junto a um outro meia, que seria Cristaldo, e abrir mão de um dos pontas para ter mais a posse de bola.

Enquanto a agenda ainda não pressiona por respostas definitivas, os treinos até o dia 13 de setembro indicarão quais serão os caminhos escolhidos. Mobilidade de Braithwaite, imposição física de Carlos Vinícius ou uma dupla que combine essas características. Escolhas que decidirão como Mano pretende solucionar os problemas ofensivos do Grêmio na competição.

Os números dos centroavantes do Grêmio:

Braithwaite

Soma das últimas três temporadas:

132 jogos, 55 gols e 11 assistências

0,41 gol por jogo

0,5 participações em gol por jogo

2025:

34 jogos, 15 gols e 3 assistências (Grêmio)

2023/2024:

65 jogos, 30 gols e 5 assistências (Espanyol e Grêmio)

2022/2023:

33 jogos, 10 gols e 3 assistências (Espanyol)

Carlos Vinícius

Soma das últimas três temporadas:

72 jogos, 10 gols e 3 assistências

0,14 gol por jogo

0,2 participações em gol por jogo

2024/2025:

7 jogos (Grêmio e Fulham)

2023/2024:

30 jogos e 5 gols (Galatasaray e Fulham)

2022/2023:

35 jogos, 5 gols e 3 assistências (Fulham e PSV)