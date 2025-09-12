Destaque do Mirassol, Reinaldo declara seu carinho pelo Grêmio: "Me sinto um pouco gremista"

Reinaldo é um dos principais jogadores do Mirassol nesta temporada. Pedro Zacchi / Mirassol / Divulgação

Adversário do Grêmio neste sábado (13), o Mirassol é a grande sensação do Campeonato Brasileiro. Estreante na Série A, a equipe foi de principal candidata ao rebaixamento para concorrente a uma vaga na Libertadores do próximo ano. Após 20 rodadas, o clube está na sexta colocação com 35 pontos.

Em meio à boa campanha, um dos principais jogadores do time é um velho conhecido do torcedor gremista. O lateral-esquerdo Reinaldo tem feito um bom campeonato e enfrentará o ex-clube pela primeira vez na Arena.

— Hoje estamos de lados diferentes e cada um vai lutar pelo seu prato de comida, mas eu tenho um enorme carinho pelo Grêmio. Vivi grandes momentos, fui bem acolhido por todos, fiz muitos amigos e me sinto um pouco gremista. Será especial voltar. Tenho certeza que o time vai reagir no Brasileirão, mas espero que seja depois dessa rodada — disse o jogador em entrevista ao ge.globo.com publicada nesta quinta-feira (11).

No primeiro turno, Reinaldo marcou dois gols na goleada do Mirassol por 4 a 1, que culminou na demissão do técnico Gustavo Quinteros. Questionado sobre o que esperar do Grêmio, ele reforça que a equipe melhorou e apresentou bons reforços na última janela de transferências.

— O Grêmio hoje mudou muito, é um time bem diferente se comparado ao do primeiro turno. Eles têm outro treinador e já mostraram uma outra cara contra o Flamengo no Maracanã. Vai ser um jogo muito duro – concluiu Reinaldo.

A partida será disputada neste sábado, às 16h, na Arena. Neste momento, o Grêmio ocupa a 13ª colocação com 25 pontos, a três de distância da zona de rebaixamento.