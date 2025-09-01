Destaque do Grêmio contra o Flamengo tem presença ameaçada no Gre-Nal 448

Volpi foi eleito o melhor em campo no empate no Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

No empate do Grêmio com o Flamengo por 1 a 1, um dos grandes destaques da equipe de Mano Menezes foi Tiago Volpi. O goleiro fez defesas importantes e converteu o pênalti que garantiu a igualdade no Maracanã. No entanto, um sinal de alerta está ligado: contra o Mirassol, na próxima rodada do Brasileirão, o camisa 1 entrará em campo pendurado.

Volpi soma dois cartões amarelos. Caso seja advertido novamente diante do Mirassol, na retomada do Brasileirão após a data Fifa, ficará fora do clássico Gre-Nal 448, marcado para o Estádio Beira-Rio e válido pela 24ª rodada da competição.

Além do goleiro, Mano Menezes tem mais quatro atletas pendurados com dois cartões amarelos: o também titular Alysson, além de Amuzu, Gustavo Martins e Wagner Leonardo.

Nesta lista poderia constar o zagueiro Kannemann, mas o argentino recebeu o terceiro cartão amarelo justamente no empate diante do Flamengo. Contra o Mirassol, ele será substituído por Wagner Leonardo, que já consta na lista de pendurados.

Jogadores pendurados do Grêmio:

Thiago Volpi

Alysson

Amuzu

Gustavo Martins

Wagner Leonardo