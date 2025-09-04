Desempenho entre paradas: qual é o aproveitamento do Grêmio após o Mundial de Clubes

Na Sul-Americana, o Grêmio caiu nos playoffs para o Alianza Lima após uma derrota e um empate. Renan Mattos / Agencia RBS

Em função da primeira edição do novo Mundial de Clubes ter sido disputada na metade deste ano, os clubes brasileiros que não participaram da competição tiveram em torno de um mês sem partidas. Durante o período, tais times deram férias aos jogadores, mas também intensificaram alguns treinos, visando melhorar o desempenho na retomada das disputas.

No caso do Grêmio, a parada durou pouco menos de 30 dias, já que o clube teve o confronto da Recopa Gaúcha contra o São José em de julho. Na sequência, foram nove jogos do Campeonato Brasileiro e duas partidas válidas pelos playoffs da Sul-Americana.

As atuações gremistas não foram tão convincentes e o time conta com um aproveitamento baixo desde a volta. Até esta pausa para a data Fifa, o clube ainda flerta com a zona de rebaixamento e foi eliminado da competição continental.

Os números após a parada

Foram 12 partidas disputadas entre a volta do futebol brasileiro após o Mundial de Clubes e a parada atual para os jogos das seleções. Neste período, o Grêmio somou três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 36%.

No ataque, o clube balançou as redes 11 vezes, tendo uma média inferior a um gol por partida no período. Já na defesa, sofreu 14 gols, o que mostra um índice em torno de um gol sofrido por jogo.

É como se o Grêmio não tivesse progredido nada coletivamente. CRISTIANO MUNARI Analista tático do Grupo RBS

O Grêmio chegou a emplacar cinco jogos sem vencer. Entre as três vitórias, nenhuma delas foi em sequência. Em contrapartida, o elenco treinado por Mano Menezes vem de três partidas sem derrotas, sendo uma vitória e dois empates.

O desempenho dentro de campo

Ainda próximo da zona de rebaixamento, o Tricolor não demonstrou a evolução esperada após o período sem jogos. Segundo o analista tático do Grupo RBS, Cristiano Munari, as dificuldades são evidentes tanto no sistema defensivo quanto no ofensivo.

— É como se o Grêmio não tivesse progredido nada coletivamente. E a verdade é essa. O time segue com dificuldades ofensivas, fez apenas nove gols sendo que somente dois foram em jogadas construídas. Na Arena o Grêmio ainda não fez gol com a bola rolando. É pobre. Mesmo defensivamente segue com números parecidos — explica.

Sem considerar o duelo contra o São José, sete dos nove gols não foram marcados com a bola rolando. Quatro tiveram origem em bola parada e três foram em penalidades.

Munari salienta que jogadores recém contratados foram fundamentais em uma melhora recente da equipe. Nos últimos três jogos, são dois empates e uma vitória.

Arthur foi a principal contratação da equipe para o restante da temporada. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

— A melhora ocorrida nos últimos jogos tem a ver com as individualidades dos novos contratados, Marcos Rocha, Balbuena, Carlos Vinícius e Noriega. A esperança passa muito por Arthur e Willian — completa o jornalista.

Dos citados, Noriega disputou apenas o jogo contra o Flamengo e foi bem avaliado. Marcos Rocha tem duas partidas e também agradou o torcedor. Já Carlos Vinícius e Balbuena disputaram três jogos, dando uma nova cara ao elenco gremista. O paraguaio, entretanto, teve lesão detectada e volta apenas em 2026.

Desempenho após o Mundial de Clubes até a data Fifa de setembro

12 jogos

3 vitórias

4 empates

5 derrotas

11 gols marcados

14 gols sofridos

36% de aproveitamento

Jogos do Grêmio após o Mundial de Clubes e até a data Fifa de setembro

Recopa Gaúcha — Grêmio 2x0 São José

Brasileirão — Cruzeiro 4x1 Grêmio

Sul-Americana — Alianza Lima 2x0 Grêmio

Brasileirão — Vasco 1x1 Grêmio

Sul-Americana — Grêmio 1x1 Alianza Lima

Brasileirão — Palmeiras 1x0 Grêmio

Brasileirão — Grêmio 2x1 Fortaleza

Brasileirão — Fluminense 1x0 Grêmio

Brasileirão — Grêmio 0x1 Sport

Brasileirão — Atlético-MG 1x3 Grêmio

Brasileirão — Grêmio 0x0 Ceará

Brasileirão — Flamengo 1x1 Grêmio