Delegação do Grêmio que viaja a São Paulo tem presença de Marcos Rocha

Lateral titular terá situação avaliada para as partidas. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após o último treino em Porto Alegre, nesta terça-feira (30), a delegação do Grêmio que viaja para São Paulo tem algumas boas e más notícias. Marcos Rocha, lateral-direito titular, está entre os relacionados. Por outro lado, o volante Cuéllar seguirá de fora.

Apesar de estar entre os relacionados, Marcos Rocha não tem presença garantida nestes jogos contra Santos e Bragantino. O lateral apontou desgaste muscular e precisou ser substituído na partida contra o Vitória. Além disso, havia apresentado um quadro gripal antes do enfrentamento do último domingo.

A questão física será um ponto crucial para a definição das duas próximas escalações. Apesar da intenção da comissão técnica em repetir uma base de time, há alerta ligado sobre a condição dos atletas.

Por isso, além de uma possível mudança na lateral, os jogadores que formam a dupla de zaga também deverão passar por rodízio. Gustavo Martins é uma figura que poderá ser novamente utilizado na lateral direita. Kannemann, por sua vez, poderá dar espaço a Wagner Leonardo.

Desfalques

Depois da partida contra o Vitória, o time perdeu Willian. O meia foi diagnosticado com uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O clube e o jogador optaram pelo tratamento conservador, sem a realização de cirurgia neste momento. A previsão é de que o jogador fique longe dos gramados entre seis e oito semanas.

Outra ausência fica por conta de Tiago Volpi. O goleiro tem um problema muscular na coxa e será ausência nestes dois jogos. Com isso, Grando, que já foi utilizado contra o Vitória, seguirá como titular.

Situação de Cuéllar

Havia expectativa pela presença do colombiano na viagem. No entanto, conforme a avaliação, a opção foi por manter o atleta se recuperando em Porto Alegre. O volante vem sendo ausência nas últimas partida em virtude de um desconforto muscular.

Base em São Paulo

Para as duas rodadas antes da pausa para a data Fifa, o Grêmio vai permanecer em São Paulo. O primeiro compromisso será contra o Santos, nesta quarta-feira (1°), às 21h30min, na Vila Belmiro.

Depois, a equipe vai encarar o Bragantino, em Bragança Paulista. Entre um jogo e outro, a programação prevê atividades no CT da Portuguesa e no CT do Corinthians, além da concentração em Atibaia para a partida de sábado (4).