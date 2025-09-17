De olho no Gre-Nal 448, Marcos Rocha faz tratamento intensivo para lesão na panturrilha

O caso do lateral é considerado o mais delicado. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O mistério faz parte da semana Gre-Nal. E o Grêmio levará um até instantes antes da bola rolar no Beira-Rio neste domingo (21). A presença de Marcos Rocha será reavaliada nos próximos dias pela comissão técnica. O lateral apresentou uma pequena lesão muscular e seguirá em tratamento intensivo.

O caso do lateral é considerado o mais delicado. Ele relatou dor na panturrilha nos últimos dias, um problema que ele já teve em outros momentos da carreira. Tanto que acabou de fora da partida contra o Mirassol. A ideia era de que ele poderia ser preparado para o clássico com mais cuidado, mesmo que não participe das atividades táticas nos treinamentos.

O planejamento da comissão técnica é levar a situação até o sábado, véspera do jogo, com tratamento intensivo e expectativa de uma boa resposta aos cuidados.

Apesar da situação, a expectativa é de que ele possa ter condições de estar em campo. Caso ele não evolua no tratamento, João Pedro é a alternativa preparada por Mano Menezes para o Clássico.