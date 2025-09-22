Cuéllar vira dúvida no Grêmio para enfrentar o Botafogo

Cuéllar sentiu dores musculares e ainda será reavaliado. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Além da expulsão de Arthur e da lesão de Carlos Vinicius, o Grêmio também pode não ter Cuéllar contra o Botafogo, na quarta (24). A partida atrasada do Brasileirão será na Arena.

A reportagem de Zero Hora apurou que Cuéllar sentiu dores musculares e ainda será reavaliado. Há chance de ele ser preservado diante dos cariocas para encarar o Vitória, no domingo (28).

Sem Arthur e Cuéllar, Mano pode ter que abrir o meio-campo da equipe com Dodi e Alex Santana. A definição acontecerá no treino de terça (23).

O departamento médico também está reavaliando o caso de Carlos Vinicius. Na tarde desta segunda-feira (22), o centroavante passa por exames médicos para constatar a gravidade da lesão na coxa sofrida no clássico.