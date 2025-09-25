Grêmio empatou com o Botafogo na Arena. Arte GZH

Grêmio e Botafogo ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (24), na Arena. O resultado colocou o time gaúcho em 11º lugar, com 29 pontos.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, elétrico e com boas chances dos dois lados, a segunda etapa foi mais truncada. Ainda assim, Cuiabano fez valer a "lei do ex" e abriu o placar aos sete minutos.

No finalzinho do jogo, Kannemann insistiu para o árbitro que houve um toque de mão do jogador adversário dentro da área. O VAR chamou para revisão e o Grêmio ganhou o pênalti. Volpi pegou a bola e o goleiro artilheiro gremista marcou seu segundo gol pelo Tricolor.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Além de fazer duas defesas importantes, mostrou frieza e qualidade ao converter o pênalti. Nota 7

Marcos Rocha

Outro jogo de alto nível do lateral. Marcou bem e participou da construção dos lances no lado direito de ataque. Nota 6,5

Gustavo Martins

Jusitificou a aposta da comissão técnica. Fez uma partida de muita segurança. Nota 6

Kannemann

Venceu a maioria dos combates físicos contra Arthur Cabral. Nota 6

Marlon

É quem mais se beneficiou da combinação com Willian. Virou arma perigosa para os ataques do time. Nota 6,5

Noriega

Perdeu algumas tentativas de desarme no meio-campo. Mais preocupado em marcar do que ajudar na construção. Nota 5,5

Dodi

Perdeu um gol de dentro da pequena área. O desperdício fez falta. Muita mobilidade, mas sem a produção de outros momentos. Nota 5

Pavon

Teve a mesma dedicação dos outros jogos. Também repetiu alguns dos erros técnicos. Nota 5

Edenilson

Teve uma boa atuação. Quase marcou de cabeça e ajudou a dar dinâmica ao time. Nota 6,5

Willian

Qualificou a construção das jogadas do time. Dá o toque de qualidade que fez tanta falta em outros momentos de 2025. Nota 7

André Henrique

Perdeu a oportunidade de se afirmar. Poderia ter aproveitado melhor a chance. Nota 5

Alex Santana

Entregou mais com a bola do que Noriega. Nota 6

Alysson

Entrou muito fora do ritmo do jogo. Falhou na marcação a Cuiabano no gol do Botafogo. Nota 4,5

Cristian Olivera

Perdeu um lance importante. Errou quase todas as tentativas. Nota 5

Cristaldo

Ficou mais posicionado no campo de ataque. Competiu um pouco mais do que em outros jogos. Nota 6

Jardiel

Entrou no final. Sem nota

Botafogo

Cuiabano deixou Porto Alegre como promessa. O lateral se encontrou no Botafogo e marcou o gol que poderia ter dado a vitória ao seu time.