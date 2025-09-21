Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio foi o vitorioso no clássico Gre-Nal 448, neste domingo (21), em pleno Beira-Rio venceu o Inter por 3 a 2. Mesmo com três pênaltis contra, o Tricolor marcou com Carlos Vinícius, André Henrique e Alysson.

O resultado coloca o Grêmio na 12ª posição, com 28 pontos. Na próxima quarta-feira (24), às 19h30min, contra o Botafogo, na Arena, em rodada atrasada do Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Volpi

Quase defendeu um dos pênaltis de Alan Patrick. Uma defesa incrível para evitar o empate do Inter em cabeceio de Ricardo Mathias. E outra intervenção fundamental em finalização de Carbonero. Nota 8

Marcos Rocha

Foi mais um defensor do que um atacante. Ficou junto a Noriega na proteção ao lado direito da defesa. Nota 6,5

Noriega

Cometeu dois pênaltis em 45 minutos. O primeiro, pela análise de Diori Vascocellos, não deveria ter sido marcado. Mas depois tocou com a mão na bola em disputa com Borré. Perdeu outro lance desperdiçado por Borré. Nota 4

Wagner Leonardo

Mostrou velocidade e antecipação em coberturas no sistema defensivo. Também iniciou alguns bons contra-ataques com lançamentos precisos. Nota 6,5

Marlon

Mais uma atuação destacada em Gre-Nal. Como fez no clássico do primeiro turno do Brasileirão, mostrou qualidade novamente. Marcou bem e soube aproveitar as subidas ao ataque. Nota 7

Cuéllar

É certeza de qualidade com a bola nos pés. Ajudou a estabilizar o time nos momentos de pressão colorada na partida. Saiu por conta da questão física no segundo tempo. Nota 6,5

Arthur

Colocou um bom Gre-Nal em risco por uma decisão equivocada. Exagerou ao matar um contra-ataque puxado por Carbonero com um pisão na perna do adversário e foi expulso após revisão do VAR. Nota 4,5

Pavon

Errou o primeiro toque na bola. Não apresentou muito mais no restante da metade inicial de jogo. Melhorou um pouco de rendimento no segundo tempo. Nota 5

Edenilson

Soube cumprir o papel tático dado por Mano Menezes. Atacou o espaço entre Juninho e Bernabei em combinação com Pavon. Quando Willian cansou, passou a marcar as subidas de Aguirre. Nota 6,5

Willian

Foi o toque de qualidade que o Grêmio precisava. Sempre que a bola passou pelo estreante, coisas boas aconteceram para o time. Autor de uma assistência. Nota 7,5

Carlos Vinícius

Teve duas participações diretas no jogo. Marcou um belo gol de cabeça em seu primeiro lance. Na segunda, quando teve a oportunidade de fazer outro, sentiu lesão muscular. Nota 7

Alysson

Decidiu o clássico 448 na base do talento. Arrancou do meio-campo e só foi parara dentro da área do Inter, mas para comemorar a finalização que terminou em gol. Nota 7

André Henrique

Um gol e uma assistência para o centroavante no Beira-Rio. Mostrou que além de ser uma opção de mobilidade, também tem condições de ser titular. Cometeu pênalti bobo nos acréscimos. Nota 6,5

Cristian Olivera

Foi a opção da comissão técnica para manter a ameaça de velocidade nos contra-ataques. Cavou a expulsão de Bernabei. Nota 6

Dodi

Era para ser uma opção de marcador a mais no meio. Acabou sendo fundamental para preencher o meio-campo após a expulsão de Arthur. Nota 6

Cristaldo

A expulsão logo após sua entrada o transformou praticamente em um marcador. Tentou pressionar o início das jogadas do Inter. Nota 5,5