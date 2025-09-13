Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Mirassol

Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio voltou a decepcionar o seu torcedor na Arena. Em casa, a equipe de Mano Menezes perdeu por 1 a 0 para o Mirassol, com gol de Alesson, no final do primeiro tempo.

Com o resultado, o Grêmio segue com 25 pontos, a três de distância da zona do rebaixamento do Brasileirão. O próximo jogo do Tricolor será o clássico Gre-Nal, no domingo (21), no Beira-Rio.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Evitou um fiasco maior na Arena. Fez pelo menos três grandes defesas. Nota 7

João Pedro

Tentou atacar mais no segundo tempo. Saiu por cansaço. Nota 6

Noriega

Interceptou com muita qualidade algumas das tentativas de finalização. Nota 6,5

Kannemann

Ganhou a maioria dos duelos. O problema é que a defesa vazou muito pelos lados. Nota 6

Marlon

Sofreu muito com as investidas dos atacantes do Mirassol. Nota 5

Cuéllar

Protegeu a defesa e tentou ajudar na construção. Nota 6

Arthur

Dá um toque de bola diferente ao time. Deu azar que o gol do Mirassol nasceu de falta cometida por ele. Nota 5,5

Dodi

Ficou sem função. Posicionado como ponta pela direita, não acrescentou nada no ataque. Nota 5

Cristaldo

Mostrou um pouco mais de disposição do que em outros jogos. É outro a sofrer com a falta de parceria. Nota 5

Alysson

Arriscou alguns lances pelo lado direito. Produziu pouco. Nota 5,5

Braithwaite

A bola não chega ao ataque do Grêmio. E quando chegou, o centroavante fez pouco. Nota 4,5

Cristian Olivera

Entrou bem pelo lado esquerdo. As melhores investidas do segundo tempo passaram por ele. Nota 6,5

André Henrique

Deu nova vida ao ataque. Nota 6

Pavon

Conseguiu alguns cruzamentos pelo lado direito. Compete sempre, mesmo que erre. Nota 6

Gustavo Martins

Foi mais uma opção para a bola aérea do que defensor. Nota 6

Aravena

Ficou perdido como um segundo atacante. Sem função. Nota 5

Mirassol

Se Alesson tivesse mais capricho, o placar na Arena seria ainda mais favorável ao time paulista. Mesmo com o desperdício, marcou o único gol da partida.