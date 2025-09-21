Grêmio

Clássico gaúcho
Notícia

Cotação Gaudéria: confira as notas do tricolor El Topador para o Grêmio no Gre-Nal 448

De virada, time de Mano Menezes conseguiu a vitória por 3 a 2

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS