Cotação Gaudéria: confira as notas do tricolor El Topador para o Grêmio no Gre-Nal 448

Antônio Costaguta é torcedor gremista e ligado às tradições gaúchas. Ju Palma / Divulgação

Além da sua tradicional cotação, Zero Hora convidou Antônio Costaguta, mais conhecido como El Topador, torcedor gremista e ligado às tradições gaúchas, para avaliar a atuação dos atletas do Grêmio no Gre-Nal 448, disputado neste domingo (21) e que encerrou com vitória do Tricolor por 3 a 2.

Diferente da habitual cotação, El Topador teve a missão de apresentar os conceitos com expressões gaudérias.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Volpi

O gaudério interveio bem quando chamado no costado... Nos pênaltis? Meia boca. Mas fez uma defesa de Giraia na finaleira, pegando até vento. Nota 9

Marcos Rocha

Bem na manhota, agiu com elegância e experiência de assador viejo. Nota: 7

Noriega

Balançou os estribos algumas vezes, mas se parou lindo na zaga. Defendeu bem e vai evoluir. Nota: 7

Wagner Leonardo

Democrático, fez o simples bem feito, bagual da zaga. Nota: 7

Marlon

Aquele arroz com leite clássico na lateral. Representou a ala esquerda! Nota: 6

Arthur

Xirú missioneiro. Da meiuca veio pra dá movimento na brasa e reacender o espírito tricolor. Nota: 8

Cuéllar

Apareceu bem o Bento véio guerreiro dos pampas, deu le coice no meio e parou os adversários. Nota: 8

Edenilson

Aquele clássico que nunca sabemos se vai tá bom ou não, hoje mostrou que sabe jogar. Se consagrou guerreiro. Nota: 7

Willian

Galo véio do aporreado veio trazer elegância e movimento pro meio, trouxe aquele vazio que poucos fazem. Vai ser servir melhor que baile em tranqueiras. Nota: 9

Pavon

Banho maria de leve naquela ponta, mas fez bem o serviço. Não dá pra reclamar desse jogo. Nota: 7

Carlos Vinícius

Atacante macanudo mostrou a que veio. Dedicado, guerreiro bagual. Nota: 8

Dodi

Pau pra toda obra. Vai bem em todos setores ali do meio, quebrando tudo na meiota. Nota: 7

Alysson

Piá de fundamento, dedicado, ousou e fez. Galo véio. Nota: 9

Cristian Olivera

Não deu tempo de mostrar muito suco, mas bueno. Nota: 7

André Henrique

Quase fez a "cagada" do século o índio véio, mas sempre que entra se dedica a rodo. Nota: 8

Cristaldo

Paysanito sabe jogar. Tava precisando de costado, veio bem. Nota: 7