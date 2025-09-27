Contra o Vitória, Grêmio tenta quebrar sequência negativa na Arena

Arthur retorna ao time titular do Grêmio para o jogo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Não há tempo a perder. Neste domingo (28), às 11h, o Grêmio terá uma nova chance de voltar a vencer dentro da Arena. Uma missão que tem se provado difícil na sequência recente. Mesmo com bons públicos e um gramado em melhores condições, o bom rendimento em casa não se confirmou ainda.

São quatro jogos sem vencer em frente ao torcedor. E para confirmar que a equipe vive novo momento após a vitória no Gre-Nal e o empate com o Botafogo, será preciso terminar o domingo com três pontos somados contra o Vitória.

A oportunidade de quebrar a sequência terá um adversário com péssimo rendimento como visitante. Além do Fortaleza, último derrotado pelo Grêmio na Arena, o Vitória é o outro time que ainda não venceu fora de casa na atual edição do Brasileirão.

A equipe de Salvador somou apenas cinco pontos em 12 jogos fora de casa. Só Juventude e Fortaleza, com quatro pontos, pontuaram menos. O adversário gremista deste final de semana também é o ataque menos eficiente quando não joga em casa, com apenas cinco gols marcados, e a segunda pior defesa com 22 gols sofridos.

O Vitória conquistou seu último triunfo fora de casa no dia 20 de novembro de 2024, quando bateu o Criciúma, por 1 a 0, no Heriberto Hülse, em jogo válido pela 34ª rodada. A sequência recente do Grêmio inspira a desconfiança do torcedor. Após vencer o Fortaleza por 2 a 1, o Tricolor foi derrotado por Sport e Mirassol. E ainda empatou sem gols com o Ceará. Rendimentos que também incomodaram ao grupo de atletas.

— Estamos tentando, brigando. Espírito e vontade não faltam. Vamos seguir brigando e tentando somar mais pontos — prometeu Kannemann, ao falar sobre o desempenho da equipe na Arena.

Ideia de time mantida

Um dos trunfos gremistas para este domingo é a manutenção de uma ideia de time. Um ponto favorável para o clube, na avaliação de Mano Menezes. E um dos motivos para que o rendimento tenha melhorado nos últimos jogos.

— A gente já vem aí numa série de cinco jogos, alguns jogos em que jogamos bem e que fizemos resultado. Ainda oscilamos porque estamos quase em final de setembro e estamos em montagem de equipe. Isso é difícil, chegaram novos jogadores, jogadores que inclusive mudaram a característica da equipe jogar, então isso passa por uma transformação — opinou o treinador.

Marcos Rocha é uma dessas peças que terá sequência. O lateral jogou o Gre-Nal, teve bom rendimento contra o Botafogo, mas citou uma adversidade que será exclusiva ao confronto deste domingo: o horário da partida.

— Dentro da meta de 12 pontos disputados, conquistar sete. Está um pouco desgastante pela sequência. É recuperar, descansar. É um jogo diferente. O organismo parece que não funciona — comentou o lateral, sobre o jogo das 11h.

Jogo para o futuro

Mais do que quebrar uma sequência incômoda, a partida deste domingo ajudará a decidir o que será a reta final do Brasileirão para o Grêmio. Somar três pontos mantém o time acesso, com chances de sonhar com uma vaga à Libertadores.

Um empate, mesmo que acrescente um ponto, manterá o clube na faixa atual da tabela de classificação. Enquanto uma nova derrota dentro da Arena, dá vida a um time na luta contra o rebaixamento e volta a aproximar o Z-4 do retrovisor gremista.

Por isso, para terminar de vez com as dúvidas do torcedor, será preciso que Mano Menezes e seus jogadores deem essa resposta dentro de campo.