Contra o Botafogo, Grêmio tenta voltar a vencer na Arena e dar sequência a bom momento após vitória no Gre-Nal

André Henrique será o titular do ataque gremista. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

É a hora da confirmação. Depois da vitória no Gre-Nal, o Grêmio terá que mostrar nesta quarta-feira (24) que o momento da mudança chegou no clube. A partida contra o Botafogo, a partir das 19h30min, é a chance de Mano Menezes e de seus jogadores darem a resposta e mostrarem que o time também será competitivo dentro de casa. Uma realidade que decepcionou aos torcedores na sequência recente.

O retrospecto recente em jogos na Arena não é positivo. A última vitória foi contra o Fortaleza, por 2 a 1, no dia 29 de julho.

Depois, com a expectativa de confirmar um segundo turno de recuperação, vieram as derrotas para o Sport e Mirassol e ainda o empate em 0 a 0 com o Ceará entre os dois tropeços. Três jogos com nenhum gol marcado, uma das grandes preocupações para a partida desta quarta após a boa exibição coletiva no clássico do último domingo.

— A gente já vem aí numa série de cinco jogos, alguns em que jogamos bem e que fizemos resultado. Ainda oscilamos porque estamos quase em final de setembro e em montagem de equipe. Isso é difícil, chegaram novos jogadores, que inclusive mudaram a característica da equipe jogar, então isso passa por uma transformação — disse Mano, após o Gre-Nal.

Retrospecto na Arena

Os números mostram que o técnico tem razão em citar o rendimento como mandante como algo a melhorar. No momento, o Grêmio é 16º em rendimento dentro de casa no Brasileirão. O pior indicativo, no entanto, é exatamente o que trabalha Mano para corrigir a partir desta quarta. O time marcou apenas nove gols na Arena. O ataque menos produtivo da competição, empatado com o lanterna Sport.

— Quando você tem uma evolução, quando consegue se avançar na ideia, os jogadores começam a crescer individualmente. Se antes não estava acontecendo isso, é porque nós não estávamos avançando em ideia quase nenhuma. Então a equipe vem melhorando, a nossa saída de bola melhorou muito de trás para frente. Temos que dar esse salto, que é o último terço, jogadas de mais lucidez — afirmou o treinador.

O problema é que a lista de desfalques para a partida impede uma sequência de time. Com problemas físicos, Carlos Vinícius e Cuéllar estão fora da partida desta quarta. Arthur terá de cumprir suspensão pela expulsão no Gre-Nal. João Pedro, alternativa para a lateral, também será ausência até o final do ano por conta de uma trombose.

O adversário

O Botafogo também passa por problemas para definir sua escalação. Por conta de lesões e suspensões, o técnico Davide Ancelotti terá 13 desfalques. A maioria das ausências será exatamente no setor ofensivo. Santi Rodríguez, Montoro, Chris Ramos e Savarino não viajaram a Porto Alegre.