Como Willian pode ser usado por Mano Menezes no Grêmio

Willian disputou duas Copas do Mundo. MANAN VATSYAYANA / AFP

O Grêmio seguiu sua busca por reforços e confirmou a contratação de Willian. O jogador de 37 anos, que disputou o último Campeonato Inglês pelo Fulham, chega como mais uma opção ofensiva para Mano Menezes. O Desenho Tático de Zero Hora projeta como o atleta pode ser utilizado pelo técnico gremista.

Willian é um jogador de lado de campo. Foi assim que se destacou em seus mais de 15 anos na Europa e que disputou duas Copas do Mundo. Os mapas de calor das últimas temporadas, tanto no Fulham, quanto no Olympiacos e em sua passagem no Corinthians mostram como ele jogou preferencialmente pelo lado esquerdo.

Mapas de calor

Mapa de calor de Willian em sua passagem pelo Corinthians em 2022 mostra como ele jogou pelo lado esquerdo. Sofascore / Reprodução

Em alguns momentos da carreira, Willian chegou a ser utilizado também pelo lado direito. Isso aconteceu, por exemplo, em sua passagem pelo Arsenal, na temporada 2020/21.

Partes vermelhas mostram maior presença de Willian, sempre por um dos lados do campo. Sofascore / Reprodução

Aproveitamento no Grêmio

Dentro do atual 4-2-3-1 do Grêmio, Willian deverá atuar preferencialmente pelo lado esquerdo, onde terá o lateral Marlon para dividir as ações. Isso porque ele tem a característica de sair da ponta para dentro, o que exige que o lateral suba para dar a amplitude no setor esquerdo gerando dúvidas na marcação. Aos 36 anos, Marcos Rocha tem uma menor capacidade para ser esse lateral ofensivo, mais um indicativo de que Willian deverá jogar pela esquerda.

Forma de jogar

Aos 37 anos, Willian já não tem a capacidade física para retornar tanto para marcar pelo lado do campo e depois ter força para atacar. Atualmente, o Grêmio é o quarto time que menos tem a bola no Brasileirão (média de 43,9%, mais apenas que Juventude, Vitória e Ceará) e costuma marcar de forma mais recuada. Esse cenário não favorece para o atual momento de carreira de Willian. Um exemplo vem do jogo contra o Flamengo, quando o ponta esquerda Kike Olivera teve a missão de marcar as subidas de Varela chegando a formar uma linha de cinco defensiva em alguns momentos.

Movimentação de Kike Olivera contra o Flamengo mostra como presença foi maior no campo defensivo. Sofascore / Reprodução

Em razão disso, a presença de Arthur no time poderá ser um facilitador para o Grêmio mudar sua característica de jogo. Volante de controle e jogo associativo, Arthur pode ser determinante para o Tricolor passar a ter mais a bola. No momento, o clube é o quarto com menor posse no Brasileirão (43,9%). Tendo mais a bola, o Grêmio vai exigir menor recomposição para Willian, facilitando para o jogador de 37 anos poder desequilibrar mais em ações ofensivas.