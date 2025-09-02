Como será o contrato de Willian com o Grêmio

Grêmio espera anunciar Willian nesta terça-feira (2). Lucas Figueiredo / CBF

Restam detalhes para que o Grêmio anuncie a contratação de Willian. O meia-atacante de 37 anos chegará ao clube gaúcho após ter deixado o Fulham, da Inglaterra, em junho.

A reportagem de Zero Hora apurou que o jogador assinará um contrato até dezembro de 2026 com o Tricolor. Um dos detalhes que o clube aguarda é justamente a assinatura após ter construído o acordo com o atleta.

As tratativas com o atleta de 37 anos não são recentes, mas se intensificaram nos últimos dias diante do interesse de Willian em retornar ao futebol brasileiro. Inicialmente, a direção gremista buscou uma conversa com o jogador para confirmar a disposição dele em voltar a atuar no país.

Willian está livre no mercado desde o fim da última temporada europeia, em junho, quando deixou o Fulham. Por isto, o jogador pode ser anunciado pelo Grêmio após o dia 2 de setembro.

Revelado pelo Corinthians em 2006, Willian construiu a maior parte da sua carreira no exterior, com passagens de destaque por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Em 2022, retornou ao Corinthians e, em 2024, atuou pelo Fulham.